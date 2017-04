En Afrique, les femmes occupent de plus en plus des places importantes. D'ailleurs, New African Woman Awards a… Plus »

Concernant la situation politique nationale, Abdoul Aziz Diop a tenu à rappeler que son parti salue vivement la forte mobilisation du mouvement Y'en a marre le 7 avril dernier, qui marque une mise en garde au régime de Macky Sall contre la confiscation de l'état de droit au Sénégal et l'absence de dialogue, causes de tous les problèmes.

Pour sortir le Sénégal de cette impasse et crédibiliser le fichier électoral, le porte-parole du Pds, propose la révision des listes électorales par des experts du Sénégal et de l'Europe «un audit immédiat par les experts des partis politiques avec la participation de nos partenaires, notamment l'UE, le Canada, les Etats Unis qui ont toujours été impliqués dans le processus électoral depuis 1993», a-t-il indiqué.

«Le comité remercie Abdoulaye Wade, pour ses initiatives et sa solide contribution particulière et remarquable à la formation d'une solide alliance gagnante de toutes les forces de l'opposition pour mettre un terme au règne de l'arbitraire et de l'incompétence », a-t-il déclaré.

