Sénégal: ISEP de Matam - Un atelier de cadrage téchnique de l'offre de formation pédagogique

L'institut supérieur d'enseignement professionnel (ISEP) de Matam dont l'ouverture est programmée pour l'année prochaine, déroule déjà des activités de terrain pour une compréhension globale et synthétique de son programme. Dans le processus, un premier atelier de cadrage technique de l'offre de formation pédagogique a permis de partager sur les besoins de formations des métiers ...

La rencontre qui a vu la participation du Directeur de l'enseignement supérieur, du coordonnateur du réseau des ISEP et de la directrice de l'institut supérieur d'enseignement professionnel de Matam, s'est tenue en présence des autorités administratives, en l'occurrence, l'adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives et des trois préfets des départements.

L'atelier de cadrage technique de l'offre de formation pédagogique qui a aussi recueilli la présence des représentants des collectivités locales et une trentaine de participants choisis pour leur expérience et leur expertise, a permis à la directrice de la structure, le Professeur Aminata Dia Sarr, de revenir sur les objectifs assignés à l'institut.

Précisant, à cet effet, que l'institut supérieur de l'enseignement professionnel (Isep) de Matam, est le premier établissement d'enseignement supérieur public de la région qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre des décisions présidentielles relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche.

En fait, l'ISEP de Matam entièrement financé par l'Etat avec le BCI à hauteur de 5 milliards, a été créé en juin 2016, avec la directive de prioriser l'orientation des formations supérieures vers les sciences, la technologie, les sciences de l'ingénieur et les mathématiques (STEMS) et les filières professionnelles.

Sous le même registre, on vise aussi le renforcement de la carte universitaire pour favoriser l'accès en diversifiant l'offre et en assurant la qualité de l'enseignement supérieur.

L'objectif de L'ISEP qui consiste à améliorer la pertinence du système d'enseignement supérieur et le programme de compétitivité et de croissance du pays, vise aussi à améliorer l'insertion professionnelle des jeunes diplômés.

En développant des programmes courts (Bac+2), articulés aux besoins économiques conduisant à des diplômes de Technicien supérieur et en formant une main d'œuvre qualifiée et compétente, adaptée aux besoins du secteur productif local.

L'atelier du jour, animé par l'expert en APC, M. Moustapha FALL, a permis ainsi de partager et discuter des domaines de métiers de l'ISEP de Matam avant de discuter et affiner les offres de formation et de présenter le Modèle Pédagogique et le modèle économique des ISEP aux experts locaux et aux acteurs locaux. Il s'est agi aussi d'identifier les experts et acteurs clé de la région.

A l'arrivée, les travaux de groupe qui ont porté sur les études sectorielles et préliminaires ont permis d'identifier et de stabiliser les besoins de formations dans les métiers des mines, de l'agriculture, de l'élevage, de l'artisanat et de l'agroalimentaire, avec comme modalités pédagogiques l'APC (l'approche par compétences) et la formation par alternance entreprise partenaire / institut.

La directrice a informé les acteurs socio-économiques et professionnels de la tenue d'autres ateliers qui vont porter sur les différentes phases du processus portant sur l'approche par compétences.