Sénégal: Incendie meurtrier au Dakaa de Madina Gounass - Une délégation ministerielle au chevet des bléssés

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo, a conduit sur les lieux, hier, jeudi 13 avril, une délégation composée de son collègue de la santé et de l'action sociale, Awa Marie Colle Seck et de la déléguée générale à la solidarité nationale, Dr Anta Sarr Diacko.

A l'hôpital régional de Tambacounda qui a accueilli les blessés les plus critiques au nombre de 29 pèlerins, a indiqué à l'APS Ibrahima Dione le responsable des soins infirmiers dudit établissement. La même source rajoute qu' « une enveloppe de 10 millions de CFA est remise à l'administration hospitalière de Tambacounda en guise de soutien d'urgence ». La délégation officielle s'est ensuite rendue à Madina Gounass où elle a présenté les condoléances du gouvernement au khalife général et aux proches des victimes de l'incendie. Aujourd'hui vendredi, le Chef de l'Etat Macky Sall sera l'hôte de Madina Gounass pour apporter soutien et réconfort aux guides religieux et aux victimes.

A rappeler que le Daaka se tient à une dizaine de kilomètres de la ville Gounass dans la région de Kolda en pleine brousse et à 80 kilomètres de Tambacounda. Ce site a été fondé vers 1930 par le marabout Thierno Mouhamadou Saïdou Bâ plus connu sous le nom de Mamadou Hawoly Bâ rappelé à Dieu en 1980.