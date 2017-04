Sénégal: Pérformance des athlètes Sénégalais - Les grands moulins de Dakar misent sur Amadou Ndiaye et Gnima Faye

En Afrique, les femmes occupent de plus en plus des places importantes. D'ailleurs, New African Woman Awards a… Plus »

Selon lui, «on ne peut pas parler de sport de haut niveau sans parler du secteur privé, l'Etat ne peut pas tout faire, si chaque entreprise privée essaie de contribuer, nous arriverons à avoir d'autres Dia Ba». Ce qui fera dire au directeur général des Grands Moulins de Dakar, Franck Bavard que «toutes les entreprises ont un rôle à jouer et on espère que le nôtre servira d'exemple». Une manière d'appeler les autres entreprises à agir.

Les deux athlètes sénégalais Amadou Ndiaye, vice champion d'Afrique du 400 m haies et Gnima Faye, championne d'Afrique du 100m haies sont bénéficiaires de bourses de préparation pour les 16èmes championnats du monde d'athlétisme prévus du 4 au 13 août prochain à Londres. La signature des conventions a eu lieu hier, jeudi 13 avril en présence du médaillé olympique du Sénégal, El Hadj Amadou Dia Ba qui les représentait et du directeur des Grands Moulins de Dakar qui les a octroyés les bourses.

