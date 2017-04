Congo-Kinshasa: Un peuple sacrifié

Pire, le peuple se voit confiné dans un environnement infeste et nauséabond ; d'où se dégage des odeurs pestilentielles. Immondices, eaux stagnantes, moustiques et autres bestioles sont les compagnons les plus fidèles du Congolais moyen. Ridicule d'être Congolais d'en bas dans ce Congo qui se veut démocratique.

Pour des postes ministériels, il est prêt à tout sacrifier, pourvu que son lendemain soit rassuré. Une médiocrité qui ne fait que galvauder l'image rayonnante la RDC au lendemain de son indépendance et quelques années après. Quand le politique congolais prendra-t-il conscience ? Faut-il que le colonisateur revienne avec le fouet pour que l'homme politique congolais réalise qu'il a atteint des abîmes les plus profonds de sa médiocrité ? Des questions qui ne peuvent trouver des réponses que dans un milieu où le rationalisme est érigé en mode de gestion de la cité.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.