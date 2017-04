Gabon: Ben Guérir - Le deuxième symposium de l'UPF a revêtu le succès escompté

Libreville — Après Monaco, l'Union internationale de la Presse francophone (UIPF) a organisé les 30 et 31 mars au sein de l'Université Polytechnique Mohammed VI de Ben guérir, au Maroc, son deuxième symposium autour du thème « Medias, environnement et développement durable en Afrique ». Pour bon nombre des participants, la rencontre fut un succès.

Il a été rappelé tout le long des travaux que les journalistes devraient être sensibilisés aux questions de développement durable afin d'expliquer à leur tour au grand public ces notions qu'appréhendaient depuis longtemps les écologistes. La Francophonie comme les journalistes doit jouer un rôle moteur pour défendre avec vigueur que le développement durable ne peut être concevable que grâce au maintien de la diversité culturelle et forcement linguistique.

Un des ateliers consacrés au symposium avait pour thème « Les Médias doivent-ils prendre position ? ». Cette question qui tombait à propos a eu pour intérêt d'interpeller les journalistes dans leur implication pour vulgariser les concepts du développement durable.

Il s'agissait de débattre, notamment, des rapports entre les médias et les questions environnementales. 150 journalistes membres de l'Union de la presse francophone(UPF) et des sympathisants ont échangé sur des thématiques diverses pour relever, selon le président international de l'UPF, Madiambal Diagne, le challenge environnemental.

Rappelons que ce deuxième symposium a été organisé par la section UPF Maroc, présidée par Meriem Oughiri, en outre secrétaire générale de la Rédaction du Journal L'Economiste, premier quotidien économique du Maroc.

Comment les médias peuvent-ils intéresser le public ?

Le rôle des médias est d'informer l'opinion publique et de donner un élan politique et pédagogique aux sujets ayant trait à l'environnement et au développement durable. Comment équilibrer le besoin d'une croissance économique mondiale avec les soucis de justice sociale et de sauvegarde de l'environnement ? Madame Maria Snoussi, présidente du Conseil de l'Institut de recherche pour le développement (IRD) Maroc, a expliqué que « le concept nouveau du développement durable, né du rapport établi en 1990 par la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, alors sous la présidence de Mme Gro Harlem Brundtland, ex-Premier Ministre de Norvège, a pris forme au cours des vingt dernières années et a été défini comme un développement durable qui "satisfait les besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les besoins qui seront les leurs ».

L'agenda du développement durable est vaste puisqu'il couvre des sujets aussi divers que la perte de la couche d'ozone, le travail des enfants ou encore les investissements socialement responsables et la mondialisation.

Les questions auxquelles les tables rondes ont essayé de trouver des réponses avaient trait à la manière dont les télévisions, radio et journaux couvrent les questions relatives au développement durable. Aussi, faut-il comprendre ce que les médias entendent par développement durable, ce qu'ils font pour couvrir cette question et ce qu'ils considèrent être leurs responsabilités.