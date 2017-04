Gabon: La vie chère au Gabon - Noël MBOUMBA sur le terrain des prix

Le ministre délégué en charge de l'économie a initié une caravane de sensibilisation des opérateurs économique de Port-Gentil sur la flambée des prix des denrées de première nécessité, il s'est rendu sur le terrain pour constater la situation et réactiver le comité provincial de surveillance des prix (Gabonews) :

Le 13 avril 2017 à Port-Gentil, le ministre délégué à l'économie, Noël MBOUMBA a annoncé la réactivation du comité provincial des prix, qui a pour mission, d'engager des discussions entre les différents acteurs concernés par la lutte contre la vie chère afin d'identifier les facteurs déterminant la hausse des prix et envisager des mesures correctives. Il veillera à l'amélioration et au renforcement des contrôles sur le terrain par les administrations liées à cette chaine de surveillance intégrant au fur et à mesure l'esprit de la Brigade de contrôle mixte. « Nous avons 166 produits qui ont été mis sur la lutte contre la vie chère, nous respectons entièrement les prix » a déclaré en présence du membre du gouvernement, BRESSOL, patron d'un grand magasin de Port-Gentil.

Le gouvernement veut s'assurer que les commerçants suivent à la lettre les mesures prises en aout 2012. Ces mesures visaient à soutenir le pouvoir d'achat des consommateurs. Des mesures qui portaient notamment sur la suppression des droits des douanes et de la TVA de 9 catégories de produits alimentaires. Il s'agissait du plafonnement et le partage des marges entre les différents stades de la distribution (gros, ½ gros et détail) ; le régime de la liberté contrôlée et le plafonnement des prix de 166 produits de consommation courante et la création des comités provinciaux des prix. Ce comité élaborera une mercuriale visible et lisible sur les prix des produits alimentaires locaux. Les récriminations dans les marchés se multiplient à raison, entre autres, des balances qui ne présentent plus des garanties pour les consommateurs, le comité des prix va encourager les commerçants à utiliser des poids et mesures légaux par la sensibilisation avant des sanctions pour les hors-la-loi.

Brigitte, une jeune dame rencontrée dans un hyper-marché lors de la descente du ministre délégué à l'économie, dit ne rien voir de concret. Plusieurs consommateurs partagent la position de cette dernière... Toutes ces mesures impliquent plusieurs administrations, et une synergie devrait se faire jour pour remplir les missions confiées par le gouvernement. Ainsi, une fois réactivé le comité provincial des prix, le gouvernement demande à chaque gouverneur d'organiser dans sa circonscription administrative des réunions sur la lutte contre la vie chère. Pour le ministère de l'économie c'est un impératif. Les rapports de chaque réunion doivent être transmis dans un délai d'une semaine afin d'avoir une réalité de l'application de toutes les mesures du gouvernement.

L'Etat gabonais affiche la ferme volonté de maintenir et d'améliorer le pouvoir d'achat des ménages. La valse des étiquettes observée aujourd'hui ne se justifie pas, et doit amener les commerçants à réviser les prix. La nouvelle taxation mise ne place à savoir la Contribution spéciale de solidarité ne s'applique pas aux produits de 1ere nécessité et doit pas constituer un prétexte pour accroitre indument les marges bénéficiaires. « La nécessité d'aller sur le terrain s'impose parce que nous avons constaté un certain nombre de dérapages chez les distributeurs de produits et dans les marchés, à cause de ça, il était important de faire en sorte que le pouvoir d'achat des ménages des Gabonais ne soit pas erroné » a confié le ministre, Noël MBOUMBA. Il appartient à présent au Comité provincial des prix avec à la tête le gouverneur de l'Ogooué-Maritime, Patrice ONTINA de veiller à ce que les prix soient maitrisés sur le marché.