Congo-Brazzaville: Le «Medecine Blues» de Paul Alden Mvoutoukoulou à «Afriques Capitales»

La mère de Paul Alden Mvoutoukoulou a depuis disparu, il y a 2 ans. « Mais moi je continue », dit le jeune homme. C'est aussi une façon de lui rendre hommage et de transformer cette souffrance en quelque chose de positif. Un travail qui le fait remarquer et le conduit en tout cas à participer pour la première fois à une grande exposition d'art contemporain hors d'Afrique.

C'est un continent africain qui apparaît en creux... tout autour, des emballages de médicaments en aluminium, dorés ou blancs, vides ou contenant parfois encore quelques pastilles, et surtout savamment ordonnés. Vu de haut, on dirait des plans de villes. Il y a même, ici ou là, quelques bâtiments en 3D. L'œuvre est baptisée Medecine Blues.

