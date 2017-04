Cap-Vert: Le Cap-Vert en musiques - Do Moon et Wesli Louissain à l'Atlantic Music Expo

Le grand festival de musique Atlantic Music Expo se dirige en ce moment à Praia au Cap-Vert. En plus d'un festival, c'est aussi un marché qui permet aux musiciens de rencontrer des professionnels du secteur, notamment des programmateurs. Et certains viennent de loin.

■ Do Moon

Le groupe Do Moon est basé sur l'île de la Réunion. Et ces deux DJ ont réussi à faire vibrer Praia.

Quand il y a le Nouvel An chinois, tout le monde fait la fête, même ceux qui ne sont pas chinois. Quand il y a Dipavali, la «fête des lumières» [indienne], tout le monde fait la fête.

Donc en fait, on a quatre fois le Nouvel An par an, quatre fois Noël ou équivalent par an, et c'est juste dommage que les gens ne se rendent pas compte qu'avoir d'autres cultures, d'autres religions, d'autres façons de vivre, c'est juste l'opportunité d'encore plus s'éclater

■ Wesli Louissain

Originaire d'Haïti, désormais basé au Canada, Wesli Louissain est au Cap-Vert comme chez lui.

J'ai coupé un morceau de bois, j'ai trouvé un bidon d'huile qui traînait dans la rue. J'avais besoin de fil alors je suis allé à la plage pour en demander aux pêcheurs. C'est comme ça que la musique est entrée dans ma vie.