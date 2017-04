Afrique: Coupe CAF - Le MC Alger s'attend à une véritable bataille face aux Young Africans

La qualification à la phase des poules de la Coupe CAF sera le grand enjeu pour le MC Alger. Ce samedi les Algérois accueillent les Young Africans de Tanzanie pour le compte des barrages retour de la compétition. Lors du match aller, les coéquipiers de Rachid Bouhenna se sont inclinés à Dar es Salam sur le seul but de la partie, signé Kamasoko à la 61e minute de jeu. Mais pour ce match retour des seizièmes de finale bis de la Coupe CAF, les Algérois partent avec les faveurs des pronostics, surtout qu'à domicile ils ont toujours marqué lors des précédents tours.

« On travaille avec le plus grand sérieux. On sait qu'on n'a pas beaucoup de temps et qu'il faut rapidement nous mettre en condition pour recevoir l'équipe tanzanienne.

Le coach ne veut rien laisser au hasard. On sait que ça va être une véritable bataille sur le terrain ce samedi avec un adversaire qui jouera crânement ses chances, a déclaré Rachid Bouhenna au micro du Buteur. On se prépare comme il se doit ici à Sidi-Moussa. On a tous les moyens à notre disposition pour aborder comme il se doit cette finale car c'en sera une, avec comme enjeu une place pour la phase de poules. »

Mais les Mouloudéens devront tout de même faire extrêmement attention à leur adversaire du jour. « Il faut savoir que c'est une très bonne équipe avec de bonnes individualités, surtout au niveau de l'attaque.

Par contre défensivement, il y a des failles qu'on doit exploiter pour faire la différence, a confié le défenseur central qui aura à faire ce samedi à trois sacrés clients avec Chirwa, Kamusoko et Ngouma qui sont très talentueux. C'est vrai que les trois attaquants sont rapides et puissants. On doit se montrer très vigilants pour ne pas se faire piéger par ces joueurs.

À nous les défenseurs de faire le nécessaire pour ne pas encaisser. Nos attaquants aussi doivent se montrer efficaces devant pour marquer au moins deux buts qui nous permettront de nous qualifier. »

De toutes les façons, le Mouloudia Club d'Alger est bien décidé à faire la différence lors du match retour de ces barrages retour de la Coupe CAF au stade olympique devant votre public.

« Et comment ! On n'a pas le choix. On doit mettre tous les ingrédients pour valider notre billet pour la phase de poules. C'est devenu notre seule obsession. Je suis convaincu que nos supporters seront au rendez-vous car on aura besoin de leur soutien.

Je promets qu'on fêtera la qualification avec nos fans. À nous de faire le job sur le terrain pour battre cette équipe tanzanienne et poursuivre ainsi l'aventure en Coupe CAF et surtout pour nous réconcilier avec nos fans. »