communiqué de presse

Cette initiative organisée par l'institut Américain "Best Companies" dans plusieurs pays dans le monde, rend hommage aux sociétés qui offrent le meilleur milieu de travail et savent attirer et retenir leurs collaborateurs.

Dans le marché d'aujourd'hui, souligne un communiqué, être un Employeur de choix n'est pas simplement une bonne chose, mais une nécessité. L'engagement des collaborateurs peut influer sur l'attraction, la rétention et le rendement et la performance des employés.

Dans ce sens, cette certification est uniquement accordée aux entreprises appliquant les critères d'excellence les plus élevés en matière de conditions de travail. Une fois certifiée, chaque entreprise pourra tirer parti de son statut exclusif en tant qu'employeur de choix.

Cela renforcera sa marque employeur et c'est une occasion de communiquer auprès des salariés, candidats au recrutement et autres acteurs concernés l'excellence de l'entreprise dans sa capacité à proposer une expérience enrichissante à son personnel et son appartenance à des sociétés de premier rang sur le plan RH au Sénégal.

La liste des meilleurs employeurs au Sénégal est déterminée sur la base d'une étude menée auprès des entreprises opérant au Sénégal (toutes tailles confondues).

Pour chaque entreprise participante, un échantillon des collaborateurs est invité à répondre à un questionnaire concernant leur perception des conditions de travail, la culture de l'entreprise, la gestion RH, l'évolution professionnelle, la rémunération et la reconnaissance professionnelle.