Afrique: Coupe CAF - La JS Kabylie sait ce qui l'attend face au TP Mazembe

La JS Kabylie et le TP Mazembe vont s'affronter, dimanche, dans l'une des affiches des barrages retour de la Coupe CAF. Battus lors de la manche aller, les Canaris kabyles ont deux buts de retard à remonter sur leur terre à Tizi-Ouzou. Si elle veut accéder à la phase des poules de la Coupe CAF, la JS Kabylie devrait sortir le grand jeu face aux Corbeaux de Lubumbashi qu'on ne présente plus. Raison pour laquelle la machine offensive kabyle doit être bien en forme afin d'etre très efficace devant les but du TP Mazembe. Et les attaquants de la JSK en sont conscients.

Pour le joueur kabyle Karim Baïtèche, la JSK se qualifiera pour la phase des poules de la Coupe CAF. Selon l'avant-centre, les chances des Canaris de passer les barrages restent intactes.

« On a une idée maintenant sur notre adversaire. Le TP Mazembe est une bonne équipe qui pratique un beau football. Le match retour sera très serré et difficile pour les deux équipes. Les Congolais vont chercher la qualification et profiter de leur avance de deux buts.

De notre côté, nous savons ce qui nous attend, si on veut passer, on doit marquer plus de deux buts et ne pas encaisser, c'est très clair, a confié Karim Baïtèche dans des propos relayés par Le Buteur. La qualification à la phase des poules se joue en deux manches.

On a un retard de deux buts à remonter. Selon mon point de vue, la mission n'est pas impossible. Toutefois, on doit se concentrer au maximum sur le match. On doit marquer le premier but très tôt, qui nous donnera de la volonté et nous ouvrira l'appétit pour aller chercher la qualification, a ajouté le joueur.

Le TP Mazembe est le tenant du titre et possède des éléments de qualité. On a une idée sur le jeu de cette équipe et on se prépare en conséquence. Remonter un retard de deux buts demeure jouable, mais il faut tout donner sur le terrain pour avoir ce résultat. »

Menés à l'aller par deux buts à zéro, les kabyles sont condamnés de gagner, dimanche prochain, trois à zéro au moins pour passer au prochain tour. Karim Baïtèche estime que cela est réalisable. Et l'attaque sera devant toutes ses responsabilités.

« C'est tout à fait normal que l'attaque soit très attendue dimanche prochain. Personnellement, je suis prêt et j'espère avoir la chance de marquer un but et contribuer à la qualification de mon équipe.

Ces deux buts de retard ne nous bloquent pas, les joueurs sont hyper-motivés à réaliser un très grand match retour devant nos supporters. Sincèrement, on a les moyens de passer ce tour, et inch'Allah que toutes les conditions soient réunies pour faire plaisir à nos supporters, a poursuivi le Canari qui fait preuve d'optimisme.

Il faut tout donner sur le terrain pour assurer la qualification à la phase des poules. Tous les joueurs sont déterminés et on n'a pas à douter là-dessus.

Nous sommes capables de renverser la situation et passer cette étape. Je demande aux supporters de venir nombreux pour nous aider, et nous compterons beaucoup sur eux. Avec un stade archicomble, la pression sera de l'autre côté, on tâchera d'en profiter pour passer à la phase des poules. »