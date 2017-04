Sénégal: "L'eau est disponible en quantité suffisante à Médina Gounass" (OFOR)

En Afrique, les femmes occupent de plus en plus des places importantes. D'ailleurs, New African Woman Awards a… Plus »

Selon eux, "16 camions citernes de 8 à 10m3 ont été mis en place, 26 bâches à eau livrées pour la circonstance et le nouveau forage du village de Médina Gounass équipé de matériel d'exhaure et d'une potence pour augmenter la production".

"A ce jour, l'eau est disponible en quantité suffisante dans la localité malgré l'incendie" qui s'est produit au Daaka de Médina Gounass causant plus "d'une vingtaine de morts et des dégâts matériels considérables", lit-on dans le communiqué de l'OFOR.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.