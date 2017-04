Cameroun: Au pays, des rescapées de la guerre contre Boko Haram racontent - « J'ai trouvé les enfants en morceaux »

Comme beaucoup d'habitants de cette région musulmane du nord du Cameroun, Maïmouna et sa famille sont pris en étau entre les forces gouvernementales et les miliciens islamistes.

C'est le Bataillon d'intervention rapide (BIR), unité d'élite de l'armée camerounaise arrivée la première sur les lieux, qui a secouru Maïmouna et l'a amenée à l'hôpital. Elle s'y trouve toujours avec ses trois autres enfants, dont le plus jeune est âgé de 30 jours. Sans son mari pour la soutenir.

Entre le 27 février et le 7 mars, les Forces de défense et de sécurité camerounaises ont mené une vaste opération à la frontière avec le Nigeria. Environ 5 000 otages ont été libérés et « plus d'une soixantaine de terroristes ont été définitivement neutralisés », a annoncé le porte-parole du gouvernement, Issa Tchiroma Bakary. Les éventuelles victimes collatérales n'ont pas été dénombrées à ce jour.

Elles ont été soignées à l'hôpital régional de Maroua, chef-lieu de la région de l'Extrême-Nord, où l'ONG Médecins sans frontières (MSF) et le ministère camerounais de la santé fournissent depuis août 2016 une prise en charge gratuite de la chirurgie d'urgence et des soins postopératoires.

