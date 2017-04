Togo: La passion du Christ

Acteurs de la société civile, agents du ministère de la Planification et des représentants… Plus »

Le jour de Pâques chevauche également les célébrations de 'Pessah', la pâque juive, qui durent une semaine et commémorent l'exode d'Egypte et la délivrance du peuple juif.

Les protestants, les catholiques et les orthodoxes célèbrent cette année le jour de Pâques en même temps, un fait rare puisque les festivités sont calculées selon le calendrier grégorien pour les Eglises catholique et protestante, tandis que l'Église orthodoxe continue de célébrer Pâques selon le calendrier julien.

Différentes stations (évoquant les principaux faits de la Passion du Christ) étaient érigées tout au long de la procession. Textes de méditation et chants, ont accompagné les prédications de l'évêque de Lomé et de différents religieux du diocèse.

