Cote d'Ivoire: Lutte contre les armes légères - Les femmes invitées à s'impliquer davantage

Créée le 1er avril 2012, sous la houlette de Michèle Pépé, la Fondation Serenti s'est donnée pour mission d'œuvrer à la promotion de la paix, la sécurité, le développement durable et la promotion du genre.

La Fondation Serenti (Ong) a organisé, en collaboration avec la Commission nationale de lutte contre les armes légères et de petits calibres (ComNat-Alpc) et le Programme des nations unies pour le développement (Pnud), une conférence sur « La contribution des femmes à la lutte contre la prolifération et la circulation illicite des Alpc en Côte d'Ivoire ». C'était le jeudi 13 avril 2017, à L'Espace Latrille Events, d'Abidjan-Cocody (Les II-Plateaux).

Cette rencontre a été meublée par deux conférences.

Dans la première conférence qu'il a animé autour du thème: « Lutte contre la prolifération des Alpc en Côte d'Ivoire: acquis et perspectives », Léon Djokouehi, secrétaire exécutif de la ComNat, a démontré que la question des armes est une question cruciale car, dira-t-il, « quand les armes sortent que ce soit avec les acteurs étatiques (non autorisées) ou non, c'est tout le monde qui en pâti ».

C'est pourquoi, « les femmes doivent prendre conscience de l'importance de leur rôle dans la lutte contre la prolifération des armes et la circulation illicite des Alpc, qui est une préoccupation dans la sous-région en s'investissant davantage », a-t-il souhaité. Pour lui, tous les acteurs doivent être impliqués dans cette lutte afin d'éviter les effets néfastes des Alpc sur la population.

Dans la seconde communication qui avait pour thème: « Implication des femmes dans la lutte contre la prolifération et la circulation illicite des Alpc », Dr. Patricia Kouyaté a indiqué que la participation des femmes dans la lutte contre les Alpc reste un chantier à explorer.

Aussi a-t-elle sensibilisé les femmes à l'importance de leur rôle dans la lutte contre la prolifération et la circulation illicite des Alpc malgré leur faible représentation dans le système sécuritaire.

Créée le 1er avril 2012, sous la houlette de Michèle Pépé, la Fondation Serenti s'est donnée pour mission d'œuvrer à la promotion de la paix, la sécurité, le développement durable et la promotion du genre.