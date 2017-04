Afrique de l'Ouest: La zone franc CFA - Un espace de «solidarité»

Ils s'engagent au renforcement du principe de solidarité dans la zone afin d'apporter des réponses concertées et communes aux défis économiques, sociaux et sécuritaires. Selon Abbas Mahamat Tolli, gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC), grâce à sa réserve commune de devises, plusieurs pays de la zone franc ont pu faire face à des situations économico-sociales alors qu'ils présentaient des déficits budgétaires.

« La solidarité est le maître-mot dans la zone franc », lance Amadou Ba, ministre de l'Economie et des Finances du Sénégal. Dans un contexte économique marqué par des incertitudes au plan international comme régional, les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales ont réitéré leur engagement à œuvrer pour le développement de la zone franc.

