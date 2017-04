Gabon: Le «méga-meeting» de Jean Ping inquiète

Au Gabon, l'aide de camp de l'opposant Jean Ping, Alain Ndali et son épouse ont été… Plus »

Co-président du bureau, il cite par exemple les Gabonais ayant participé à la phase citoyenne et qui souhaitaient participer aussi à la phase politique. Il parle également des quelque 70 organisations qui continuent de réclamer des per diem en tenant un sit-in. Mais il évoquait aussi le meeting de Jean Ping.

Les partis politiques se consultent pour préparer le lancement des débats qui débuteront mardi prochain. En attendant, le bureau politique du dialogue a fait part de certaines inquiétudes vis-à-vis de la sécurité et de leur bon déroulement. Dans un communiqué, ses 16 membres interpellent le gouvernement pour qu'il prenne des mesures afin de garantir la tranquillité des travaux. L'organe demande aux autorités d'interdire les manifestations qui pourraient troubler l'ordre public, et ce alors que ce samedi 15 avril la coalition d'opposition autour de Jean Ping organise un meeting à Libreville.

