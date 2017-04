Egypte: Les coptes redoutent de nouveaux attentats pour Pâques

A propos de la sécurité renforcée, Boutros reste dubitatif. « Je ne sais pas, la police est là, mais nous ne comptons pas sur eux, nous comptons sur Dieu. Ils n'arrivent même pas à se protéger eux-mêmes, comment voulez-vous qu'ils nous protègent ? » demande-t-il. Les attentats de dimanche sont parmi les plus sanglants commis ces dernières années contre les coptes, une communauté qui en plus d'être la cible des jihadistes est victime de discriminations structurelles au sein de la société égyptienne.

Un peu plus loin, à l'écart du regard de la police ou du clergé, le gérant d'une des rares charcuteries de la capitale se confie : « C'est comme si on était préparé à ces attaques parce que c'est tous les ans, mais cette année je n'ai pas la force de fêter Pâques. D'habitude, je mets des décorations devant mon magasin, mais cette année je ne me sens pas de le faire. »

