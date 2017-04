Guinée: Les avocats de Toumba Diakité dénoncent ses conditions de détention

« Prétendre qu'il y en a d'innocents dans cette affaire, le chef de l'Etat fait obstruction à la justice, influence les juges et bloque son fonctionnement. La preuve en est donnée par ce vide qui est créé depuis », ajoute Me Kourouma.

Deux avocats révoltés contre les conditions de détention de leur client et célèbre prisonnier Aboubacar Sidiki Diakité, dit Toumba, détenu selon son conseil dans des conditions difficiles à la prison civile de Conakry : un réduit surchauffé à cause de la chaleur qui se dégage de la cuisine de la prison contiguë à sa cellule, selon l'un de ses avocats. « Les conditions de détention de Toumba sont misérables, déplore Me Kourouma. Toumba occupe un canapé à peine raboté et à peine recouvert par un matelas. Une chambre surchauffée annexée à une cuisine publique. »

Les avocats du militaire guinéen Aboubacar Sidiki Diakité, connu sous le nom de Toumba, détenu pour son rôle présumé dans le massacre de plus de 150 opposants en 2009, ont dénoncé ce jeudi 13 avril des déclarations du président Alpha Condé se prononçant sur l'innocence de certains de ses coaccusés et surtout les conditions de détention de leur client à la prison civile de Conakry.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.