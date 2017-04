Congo-Kinshasa: Mwene-Ditu - Vagues des déplacés «chassés» de leurs villages

Plus d'un mois après l'enlèvement et le meurtre de deux enquêteurs de l'ONU au Kasaï-Central en… Plus »

D'après un témoin joint jeudi 13 avril dans la soirée par Radio Okapi, ces personnes n'ont pas eu le temps de récupérer leurs biens et vivent dans le dénuement total, confinées avec leurs femmes et enfants dans une école.

«Ce sont des gens qui habitaient le long de rivières Bushimayi et Luilu. On leur demande de quitter là et d'aller au chef-lieu du territoire, Luputa, mais ils ne veulent. Ils ont préféré venir à Mwene-Ditu», a-t-elle expliqué.

Ces derniers les accusent d'être non originaires du secteur et donc d'occuper illégalement de terres qui ne leurs appartiennent pas, rapportent des sources concordantes.

