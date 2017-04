Guinée: Me Alseiny Aïssata - «Le tribunal a pris une décision sage en condamnant Oustaz Taïbou et sa femme»

Sur l'intention de la défense d'interjeter appel, l'avocat admet que cela relève du double degré de juridiction en Guinée. Mais, ajoute-t-il, «nous sommes confiants même si on allait jusqu'à la Cour suprême, nous savons que le droit est de notre côté et nous finirons par vaincre».

Les avocats de la partie civile se réjouissent de la décision du tribunal. «On attendait qu'à une telle décision dans la mesure où nous avons démontré des preuves irréversibles à la barre. Je pense que le droit était de notre côté et le tribunal nous a suivi en tant que partie civile. Le tribunal est allé tout droit en prenant une telle décision vraiment sage», a déclaré Me Alseiny Aïssata Diallo.

Le Tribunal de première instance de Mafanco a retenu Oustaz Taïbou et sa femme Hafsa, poursuivis pour escroquerie de 8 milliards 86 millions 321 mille 800 FG, "dans les liens de la culpabilité". En plus de la peine de prison ferme et au paiement des amendes, il les a condamnés au remboursement de la totalité du montant escroqué.

