Sénégal: Partenariats économiques - Le Cnp encourage les joint-ventures avec le Medef

Le Sénégal et la France ont une coopération exemplaire dans différents domaines. Comme les relations économiques entre les deux pays l'attestent. Les entreprises françaises au Sénégal représentent près du quart du PIB et des recettes fiscales. Le Cnp et le Medef entendent renforcer ce partenariat.

La France est le premier investisseur au Sénégal avec un volume d'investissement de 1,7 milliard d'euros. Les entreprises françaises au Sénégal représentent près du quart du Pib et des recettes fiscales. Ce poids dans l'économie sénégalaise, le patronat français compte le maintenir et le renforcer. Hier, Patrice Fonlladosa, président du comité Afrique du Medef International à la tête d'une importante délégation d'hommes d'affaires français et Baïdy Agne du Conseil national du Patronat ont réaffirmé cette volonté de renforcer ce partenariat. « Un Sénégal plus attractif de flux d'investissements directs français, créateurs de richesses et d'emplois. Le Sénégal en a besoin. Nous devons avoir plus d'ambition dans la construction de ce futur « France-Sénégal » en veillant à ce que nos entreprises française et sénégalaise soient plus présentes sur les marchés d'aujourd'hui et de demain », a dit Baïdy Agne. Il a rappelé que les deux pays ont « de nombreux acquis, avec nos liens historiques très forts ». Le président du Cnp a noté que la plupart des joint-ventures du Cnp se fait avec des entreprises ou des partenaires. Il a invité les hommes d'affaires français à investir davantage au Sénégal, dans des entreprises cogérées par des opérateurs économiques locaux.

Toutefois, M. Agne a souligné que dans un contexte marqué par une rude concurrence et de l'offensive en Afrique de pays comme la Chine, le patronat français et sénégalais doivent adapter leurs relations pour conserver et consolider leurs parts de marché. « L'heure est à plus de responsabilité et à plus d'engagement dans notre solidarité franco-sénégalaise. C'est ainsi que nous pourrons renforcer nos avantages comparatifs respectifs par rapport au reste du monde et faire prévaloir nos intérêts au niveau des organismes et instruments de coopération régionaux et internationaux », a estimé Baïdy Agne. Patrice Fonlladosa, le président du comité Afrique du Medef Internernational a loué la qualité de l'environnement des affaires au Sénégal. « Nous sommes impressionnés par les chiffres qui nous ont été donnés », a-t-il confié. Il a ajouté que « rares sont, dans la sous-région, les pays qui ont su comme le Sénégal conjuguer une stabilité politique, une sécurité de l'investissement et un bon niveau de formation et des compétences ».

M. Fonlladosa est à la tête d'une délégation de 45 patrons représentant 37 entreprises françaises. La mission du Medef qui séjourne au Sénégal depuis avant-hier, compte conclure des contrats avec leurs homologues sénégalais et nouer des nouveaux partenariats. Aux yeux de ces hommes d'affaires français, le Sénégal peut-être une porte d'entrée pour le marché de l'Union économique et monétaire ouest-africain.