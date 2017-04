Afrique: Le Congo aurait renoncé a organiser l'Afrobasket 2017 - Fiba à la recherche d'un pays de substitution

La rumeur a circulé hier sur certains sites et réseaux sociaux : le Congo aurait renoncé à organiser la phase finale de l'Afrobasket 2017 qui devrait se disputer du 19 au 30 août prochain à Brazzaville. Aux dernières nouvelles, c'est le gouvernement congolais qui aurait déclaré ne plus pouvoir honorer son engagement pour des raisons économiques et sociales. Une information qui reste à confirmer du côté de la Fiba Afrique. Mais au Sénégal, on reste vigilant, même si on n'est pas prêt à prendre le relais. « Nous ne pouvons pas présenter notre candidature car le délai est court et nos installations ne sont pas prêtes pour accueillir une telle compétition », a dit le président de la Fédération sénégalaise de basketball, Me Babacar Ndiaye. Il indique par ailleurs que la fédération n'a pas reçu officiellement de Fiba-Afrique un courrier lui annonçant le retrait du Congo.

Si tel était toutefois le cas, le président de la fédération souligne que Fiba-Afrique devrait trouver au plus vite un autre pays d'accueil car le temps presse. A la Fsbb, on fait comme si de rien n'était car les fédéraux entendent poursuivre la préparation. C'est ainsi que le président Me Babacar Ndiaye révèle que les « Lions » vont entrer en regroupement à partir du 10 juillet pour 15 jours avant de rallier l'Espagne pour y poursuivre la préparation. L'équipe reviendra ensuite au Sénégal pour le tournoi international de Dakar (11-13 août) qui verra la participation des meilleures nations du basket africain. « Comme vous le constatez donc, on s'emploie à avoir la meilleure préparation possible d'ici le mois d'août », a-t-il ajouté.

Signalons que les éliminatoires de l'Afrobasket 2017 avaient démarré le 12 mars dernier et se sont terminées le 29 du même mois. 13 pays s'étaient qualifiés sur les 16 dans les différentes zones de compétition ; l'Afrique du Sud ou le Zimbabwe devait constituer le 14e à l'issue des barrages qui les opposaient. Le tableau sera complété par un 15e et 16e pays qui devraient bénéficier d'une «wild card». Dans les sphères du basket, on parle d'un possible recours au Maroc qui serait prêt à abriter cette compétition en août.