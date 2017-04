Sénégal: Gestion du pétrole et du gaz - Le Cese prépare une commission ad-hoc pour approfondir la réflexion

Les rideaux sont tombés, hier, sur la deuxième édition des journées portes ouvertes du Conseil économique, social et environnemental (Cese) qui portaient, cette année, sur la problématique de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières que recèle l'off-shore sénégalais.

La présidente de l'institution, Mme Aminata Tall, a annoncé, lors de la cérémonie, la mise en place prochaine d'une commission ad-hoc pour approfondir la réflexion sur le sujet dans sa deuxième session ordinaire de 2017. En présence de Diby Charles Koffi, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire (invité d'honneur des journées), du représentant du ministre du Travail chargé des Relations avec les Institutions, la présidente a révélé que deux conclusions sont à tirer de ces journées qui ont vu des experts dans le domaine de l'exploitation du pétrole et du gaz animer quatre panels, tous axés sur les enjeux de la gestion de cette manne énergétique. D'abord, Mme Aminata Tall a relayé « la soif légitime et citoyenne d'informations » des populations exprimée par les différents intervenants aux panels et demandé que leurs conclusions soient vulgarisées. Ensuite, elle a insisté sur « la nécessité d'une gestion transparente de la ressource, sa redistribution juste et équitable, en prenant en compte les intérêts des générations actuelles, sans compromettre l'avenir des futures générations ».

Estimant, à l'instar de la plupart des consultants qui ont animé ces journées, « qu'il n'y a ni malheur, ni malédiction du pétrole, mais juste des opportunités », la présidente du Cese a expliqué l'opportunité de la saisine de l'institution par le président de la République, ce qui est sa raison d'être, en ce sens qu'elle a permis de confirmer « la compétence et l'expertise » des conseillers, représentatifs de toutes les couches socioprofessionnelles du pays. Comme l'a expliqué le Pr Ibrahima Mbow, conseiller membre du bureau et président du comité d'organisation à l'entame de la cérémonie, ces journées ont été l'occasion d'offrir un espace de débats de fond, « riches et féconds sur la gouvernance de nos ressources naturelles, le pétrole et le gaz précisément ». Il a déclaré que le président Macky Sall promeut « une gouvernance transparente » de nos ressources naturelles ; à ses yeux, l'adhésion du Sénégal à l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (Itie) confirme cette volonté, de même que la création du Cos/Petrogaz qui sont « des marqueurs d'une bonne gouvernance ».