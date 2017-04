Madagascar: Émission de nouveaux billets - La Banque centrale se veut rassurant

Une situation chaotique. Les estimations de pertes à la suite du passage du cyclone Enawo, les 7 et 8 mars,… Plus »

« Le renouvellement d'une gamme de billets de banque se fait généralement après une dizaine d'années de mise en circulation. Pour Madagascar, les dernières émissions de billets de banque datent de 2003 et 2004. Les technologies d'impression fiduciaire et les éléments de sécurité ont beaucoup évolué », a fait savoir le gouverneur, hier. Cette nouvelle gamme de billets permettra à la population comme aux institutions financières de mieux se prémunir de la contrefaçon, grâce aux signes de sécurité modernes utilisés. « Ces billets seront fabriqués avec des sécurités aux normes internationales, avec des technologies de pointes. Ainsi, ils possèdent des sécurités très renforcés », continue-t-il d'expliquer.

Pourtant, des économistes avancent l'apparition de l'inflation après l'effectivité de l'émission de ces nouveaux billets. « C'est une dévaluation indirecte de la monnaie nationale. L'inflation est inévitable mais c'est à la banque centrale de prendre les mesures adéquates pour la maîtriser », a expliqué au téléphone Rado Ratobisaona, enseignant-chercheur des Universités, mercredi. L'émission d'une grosse coupure de 20 000 ariary y est pour quelque chose. « Avec la dépréciation répétitive de l'Ariary face aux monnaies fortes comme le dollars et l'euro, la banque n'a plus le choix que d'émettre une grosse coupure. C'est une pratique qui se fait dans le monde », a-t-il ajouté.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.