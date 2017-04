Gabon: Dialogue Politique - TAPOYO appelle les Gabonais au Pardon

La phase du dialogue citoyen a pris fin ce mercredi 12 avril au stade d'Angondjè de la capitale gabonaise,Libreville. La remise des rapports de ladite phase coïncide à l'ouverture du dialogue politique qui s'étendra jusqu'au 10 mai prochain. Les responsables des panels ont remis officiellement leurs différents rapports aux présidents des bureaux.

« Je demande pardon à Dieu. Je demande pardon à mon frère et à ma sœur. Je demande pardon à moi-même parce que nul n'est sans péché. » Ce sont là quelques phrases prononcées par Alexandre Désiré TAPOYO, un des responsables des panels constituant le dialogue de la phase citoyenne .Il a tenu à exhorter les uns et les autres au Pardon, surtout à bâtir des ponts au lieu des murs.

Fidèle à sa verve chrétienne, Alexandre D.TAPOYO a appelé à la Paix. « Que la Paix soit avec vous ! C'est cette paix qui nous a amené ici et vous savez pourquoi. Parce que nous nous sommes aimés nous-mêmes. Nous nous sommes aimés, tellement que nous avons méprisé Dieu. Nous avons pensé qu'en étant nous même, nous pouvons conduire notre vie. Et plusieurs d'entre nous et parfois nous même, avons bâti des murs et des barrières infranchissables pour le pardon. Chacun a raison, tout le monde a raison, personne n'a tort » peut il poursuivre.

L'ancien ministre des Gabonais de l'étranger reste convaincu que les assises citoyennes sont le lieu par excellence de la réconciliation. « Nous avons la conviction que les fruits de notre arrogance vont être dès aujourd'hui enterrés. » Transmettant le rapport à Faustin BOUKOUBI et à Pierre Claver MAGANGA MOUSSAVOU, Alexandre Désiré TAPOYO a exprimé le vœu de ceux qui ont travaillé à ses cotés et dira : « Nous vous transmettons ici le rapport général de plusieurs centaines de Gabonais qui ont voulu contribuer à bâtir, non pas des murs du pardon, mais un pont de réconciliation. » Pour le chrétien que je suis, il est nécessaire que nous nous réconcilions, pourra t-il conclure avant de remettre le rapport.