Ile Maurice: Un cadre de la Banque de Maurice avait assisté à la présentation d'Álvaro Sobrinho

Le gouverneur de la Banque de Maurice (BoM) n'y était certes pas, le 6 août 2015. Mais, l'institution suprême du secteur bancaire mauricien a bel et bien dépêché un de ses représentants à la présentation faite par Álvaro Sobrinho, et son bras droit, Mauricio Fernandes, du Planet Earth Institute, ce jour-là, au 13e étage de la SICOM Tower, à Ébène. C'est ce qui ressort, entre autres, de l'affidavit juré en Cour suprême, mercredi 12 avril, par Rudy Veeramundar, directeur de communication au bureau du Premier ministre (PMO).

Le but principal de l'affidavit est de réfuter les propos de Roshi Bhadain selon lesquels l'ancien ministre des Services financiers n'aurait fait qu'une brève apparition à cet exposé qui se tenait dans les locaux de son ministère. L'actuel député de l'opposition assumait également l'intérim au ministère de la Technologie, de la communication et de l'innovation (TCI), ministère où officiait alors Rudy Veeramundar, en tant que conseiller en communication. Selon l'actuel directeur de communication du PMO, Mahendra Punchoo, Second Deputy Governor de la BoM, figurait, avec lui-même, parmi ceux conviés à cette présentation power point intitulée «Innovative Financial Model to Invest in Africa».

Mahendra Punchoo, qui a été nommé Second Deputy Governor le 30 décembre 2014, siège également au conseil d'administration de la BoM et est membre du Comité de politique monétaire. Il a rejoint la Banque centrale en 1989, comme agent de recherche, avant de devenir assistant directeur au sein de son département en 2005. Il passera au département d'analyse économique de 2007 à 2010. Avant sa nomination comme second sous-gouverneur, il était le chef du département des statistiques.

D'où la question suivante : la Banque centrale délègue-t-elle un représentant à chaque présentation faite par un potentiel investisseur ? L'interrogation reste entière puisque le responsable de communication de la BoM, que nous avons joint au téléphone jeudi 13 avril, et qui a littéralement noté notre requête, n'est pas revenu vers nous.

Toujours selon l'affidavit juré par Rudy Veeramundar, étaient aussi présents ce jour-là : Dev Phokeer, alors secrétaire permanent ; Georges Chung, conseiller ; Rajnish Hawabhay, Chief Technical Officer ; Suraj Ramgoolam, gestionnaire de projet, tous du ministère de la TCI, ainsi qu'Arjoon Suddhoo, directeur exécutif du Mauritius Research Council.