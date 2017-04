Cameroun: Amical - Dragon s'offre un club espagnol

Le club de Yaoundé s'est imposé 5-1 mardi dernier contre Ramassa de Barcelone.

La confrontation entre les clubs Ramassa (équipe amateur de 4e division en Espagne) et Dragon de Yaoundé (Ligue 1) a fait courir mardi dernier au stade militaire de Yaoundé. Et le public important n'a pas été déçu par cette rencontre organisée par le Cercle d'éducation de formation et sensibilisation de la jeunesse du Cameroun. Une association qui a pour objectif le rapprochement et le renforcement des liens de solidarité entre les peuples de différents horizons.

Pour agrémenter leur séjour de cinq jours au Cameroun, Ramassa, dans lequel on retrouvait un joueur d'origine camerounaise, est descendu sur la pelouse. Le score final (5-1) en faveur de Dragon football club de Yaoundé a ravi les spectateurs. A noter que Georges Edouard et Marvin Ekongo ont chacun réalisé un doublé pour Dragon. Manel Delgapo, membre du staff technique espagnol, a salué la performance de leurs adversaires : « Ce club est prêt physiquement. Le plus important pour nous a été de matérialiser notre séjour au Cameroun ». Un avis partagé par Kome Max, président de Dragon de Yaoundé : « Les Espagnols se sont bien battus à leur niveau. Le plus important est la relation d'amitié ».