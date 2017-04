Cameroun: Télévision - L'évangélisation gagne le petit écran

A côté de cela, l'on note également la création de petites chaînes de télévision religieuses à l'instar de "Jésus télévision", "Gloire TV", "Gospel TV", "Fréquence vie radio", "Christ", "Muslim TV", entre autres. Des médias d'évangélisation qui ont pour but d'attirer des fidèles. « Ces médias, il faut le reconnaître, ont une influence sur la vie de ceux qui sont faibles d'esprit et qui pensent que la foi n'est basée que sur les miracles. Mais, je crois que l'essentiel réside dans ce qu'ils véhiculent comme message de Dieu, à savoir l'amour du prochain. La télévision est un canal important », confie Fabien Ndobo, chrétien. Chaque fidèle y trouve son compte en fonction de sa religion.

Marie Christine Biakolo, la cinquantaine, est désormais une chrétienne heureuse. Clouée à la maison par son arthrite, elle est fidèle à son rendez-vous dominical sur France 2 ou KTO. Grâce à ces chaines, elle est à la maison comme à la paroisse, où elle prend part à la messe, puisqu'il lui est impossible de se rendre à l'église pour prier avec le reste de la communauté. « Même si je n'ai pas la possibilité de prendre la communion, il n'y a pas de différence avec celui qui va à l'église. Ce sont les mêmes textes liturgiques et homélies », confie la quinquagénaire. C'est le même scénario avec les téléspectateurs d'Emmanuel Tv. D'autres avouent avoir retrouvé leur santé en suivant en direct des séances de délivrance. « Nous avons compris qu'il y avait un besoin dans le domaine de l'évangélisation. Si on prêche la bonne nouvelle à la radio pourquoi pas à la télévision ? », s'interroge un religieux. Sur la CRTV ou Canal 2, de nombreux programmes sont consacrés à la diffusion des célébrations eucharistiques, notamment le dimanche matin, à la connaissance de l'Islam le vendredi soir avec possibilité de rediffusion

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.