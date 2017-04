Cameroun: Port - Le futur en questions

Par ailleurs, le processus censé aboutir à la certification du port de Douala au code Isps est « très avancé ». Enfin, le troisième portique à conteneurs est annoncé à Douala pour le 18 avril prochain. Bon à savoir, en ce qui concerne les accès nautiques, la première campagne de dragage du chenal du Wouri est achevée. La côte de -7 mètres a été atteinte. Le dragage devrait reprendre dans la seconde quinzaine du mois de mai. 35 bouées sur 38 sont en place et allumées, a déclaré le Dg du Pad, ajoutant que l'installation des AIS (Automatic Identification System) est en phase finale. Pour reparler perspectives, quatre engins flottants sont annoncés d'ici la fin de ce mois, dont trois vedettes de surveillance des plans d'eau. Et en septembre, un engin multifonctionnel et deux autres vedettes sont attendus. D'un autre côté, des contacts sont engagés avec des partenaires pour résoudre des préoccupations comme l'enlèvement des épaves, la reconstruction des magasins-cales, la poursuite du programme de réhabilitation des chaussées portuaires, etc.

Des représentants du Port autonome de Douala (Pad) sont désormais présents à Bangui (Rca) et N'Djamena (Tchad), dans le cadre de mesures prises pour accroître la compétitivité de la principale place portuaire camerounaise. L'information a été donnée hier, 12 avril, par le Dg du Pad, Cyrus Ngo'o, lors de la 33e session du conseil de Port-Synthèse, conseil présidé par M. Ngo'o. « Ce sont effectivement des représentations du Port autonome de Douala, mais au-delà du Pad, c'est toute la communauté portuaire qui est concernée. Il s'agit pour ces représentations de recueillir toutes les attentes des opérateurs de ces pays qui interagissent avec le port de Douala », a expliqué M. Ngo'o. Autres actions engagées « en vue de donner un meilleur visage au port de Douala », la normalisation des activités des concessionnaires et de l'acconage (qui est entamée) ; la réhabilitation de l'immeuble de la capitainerie du port en cours ; l'étude d'élaboration du schéma directeur du port (qui est à sa deuxième phase) ; les travaux de sécurisation du domaine public portuaire.

