Togo: De la 5ème place Raouf Akanga passe à la 2ème

Abdou-Raouf Akanga tient peu à peu sa promesse faite au peuple togolais pour le compte de ce 26ème tour cycliste du Togo. La 4ème étape courue ce vendredi a sacré champion le Belge Wangheluwe Seppe. Et l'espoir togolais est venu juste en deuxième position. Tous deux, ils ont parcouru les 107 km en 2h53min16s.

« Rien n'est encore joué, on reste motivé pour la suite et donc vous pouvez compter sur nous ». Voilà des propos qu'avait tenus Raouf Akanga le mardi, quand il était 8ème au classement de la première étape. Une espérance réitérée le mercredi suite à sa terrible chute l'ayant mis à la 35ème position : « même si demain (jeudi) je ne me sens pas bien, on a encore quatre jours et je pense pouvoir me réveiller un des quatre jours et pouvoir faire un bon tour », disait-il.

Et le premier signe de concrétisation de cette espérance a eu lieu jeudi au terme de la 3ème étape courue entre Kara-Niamtougou, longue de 61 kilomètres ; il avait occupé le 5ème rang. Le voilà faire mieux ce vendredi en prenant la deuxième place pour le compte de la 4ème étape courue entre Kara-Tchamba.

Sera-t-il le premier ce samedi à la 5ème étape ? Vivement souhaité pour lui !

L'étape sera courue entre Tchamba- Blitta (124 km) avant de faire la boucle finale le dimanche avec le circuit Lomé-Lomé (80km).