Togo: Le Système National de Planification est à revoir

« De manière horizontale et temporelle, nous avons la prospective, nous avons l'aménagement du territoire (qui est une prospective spéciale), la planification sociale et économique, la programmation. Au niveau vertical, nous avons la planification ascendante, nous aurons à avoir des plans communaux de développement, des plans préfectoraux et des plans régionaux », a ajouté le Directeur Général de la Planification.

Au centre des travaux de cette rencontre, le rapport provisoire de mise en œuvre du cadre d'animation du nouveau Système National de Planification. Un document qui révèle au niveau du résumé exécutif que « le Togo a perdu ses aptitudes de planification, de programmation, de budgétisation et de suivi-évaluation ». Une situation à mettre à l'actif certaines difficultés endogènes, précisé M. Bamba. Entre autres difficultés, l'instabilité politiques des années 1990, et les évolutions institutionnelles qu'a connues le ministère de la Planification depuis sa création en 1974.

Acteurs de la société civile, agents du ministère de la Planification et des représentants ds Directions Régionales des différents départements ministériels se sont retrouvés ce vendredi pour réfléchir du la relance du Système National de Planification (SNP). Cause, selon le Directeur Général de la Planification, le Togo a échoué dans son plan de développement politique.

