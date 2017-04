Afrique du Nord: Ranch de Dolly - Près de 14 000 hectares détruits par les flammes

Linguère — Près de 14.000 hectares ont été brûlés par différents feux de brousse qui se sont déclarés dans le ranch de Dolly, entre le 9 et 13 avril derniers, a indiqué vendredi à l'APS le chef du service des eaux et forêts de Linguère, Clédor Diatta.

Ces différents incendies ont ravagé 13 690 hectares, a précisé le commandant Diatta.

Le feu a calciné le tapis herbacé, le bois de chauffe et provoqué des dégâts au sol, sur la microflore et la microfaune et emporté quelques chèvres, a-t-il indiqué.

"Le feu s'était déclaré sur plusieurs fronts distants de 10 km chacun, ce qui n'a pas facilité le travail. L'accès au feu n'a pas, non plus, été facile, à cause des arbres et de l'état du terrain, ainsi que d'un vent violent accompagné de poussière", a expliqué le chef du service départemental des eaux et forêts.

Il a indiqué que 229 militaires, 46 agents des sapeurs pompiers, 40 agents forestiers, 13 gendarmes, 40 civils et un parc automobile de 30 véhicules d'intervention ont été engagés pour maîtriser le feu.

"La gendarmerie va se déplacer avec l'aide des eaux et forêts pour enquêter et essayer de trouver le ou les responsables de ce feu de brousse", a-t-il annoncé.

Le premier incendie s'était déclaré dimanche, dans le secteur d'Ogo, à 9 km de la commune de Thiel, brûlant une superficie de 111 hectares.

Lundi, tous les quatre secteurs du Ranch avaient été touchés avec un maximum de dégâts enregistrés à Djoridji, sur une superficie de 4200 hectares brûlés. Mercredi, le service des eaux et forêts de Linguère faisait déjà état de 4310 hectares calcinés. Aucune perte en vies humaines n'est à déplorer.