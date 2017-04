Congo-Kinshasa: Une cinquantaine d'enfants sortis de la milice Kamuina Nsapu remis à la MONUSCO et à l'UNICEF

Plus d'un mois après l'enlèvement et le meurtre de deux enquêteurs de l'ONU au Kasaï-Central en… Plus »

« Dites aux autres jeunes qui hésitent encore qu'ils reviennent. Vous, vous avez compris. Dites [aux autres] de rentrer. Lorsque vous allez me présenter le nom du nouveau chef, nous allons maintenant faire respecter la loi, pour que l'ordre public règne et ça sera ainsi », a-t-il déclaré faisant allusion à la désignation d'un nouveau Kamuina Nsapu, l'une des exigences de la milice pour mettre fin aux violences.

Une cinquantaine d'enfants sortis de la milice Kamuina Nsapu ont été remis vendredi 14 avril à Kananga (Kasaï-Central) à l'UNICEF et à la MONUSCO par le ministre de l'Intérieur. Ces enfants ont annoncé qu'ils n'allaient plus recourir à la violence.

