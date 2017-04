Afrique: Judo - Temmar offre une 3e médaille d'or continentale à l'Algérie

La JS Kabylie et le TP Mazembe vont s'affronter, dimanche, dans l'une des affiches des barrages retour de la Coupe CAF.… Plus »

Versée dans la poule "C", Rebahi a été exempté du premier tour, mais il dû remporter deux matchs, respectivement contre le Mauricien Louis Daniel Begue et le Marocain Yassine Moudatir pour aller en demi-finale, où il a surclassé un autre Marocain, Mohamed Jafy pour aller en finale.

En finale, la chance a cependant souri à son compatriote Houd Zourdani, médaillé d'or et sacré champion d'Afrique 2017 chez les moins de 66 kg, au moment où Ezzine s'est contenté de la médaille d'argent, et donc le titre honorifique de vice-champion d'Afrique.

Versé dans la poule "C", Zourdani a été exempté du premier tour, et n'a eu besoin que d'une seule victoire, contre le Malgache Kevin Herikanto pour aller en demi-finale, où il a surclassé l'Egyptien Ahmed Abdelrahman.

Houd Zourdani en or et Wali Ezzine en argent

Temmar est également en lice dans la catégorie des plus de 100 kg où il tentera d'offrir une autre médaille à l'Algérie, lors de la 2e journée de compétition, prévue samedi et pendant laquelle il sera opposé au Tunisien Fayçal Jaballah.

