Cote d'Ivoire: Litige foncier à Adjamé-Bingerville - Le ministre Isaac Dé rassure la notabilité

Ayant fumé le calumet de la paix avec ses hôtes, Claude Isaac Dé leur a offert un bœuf, deux cartons de liqueur et une enveloppe de deux millions de francs Cfa. Cette rencontre qui s'est déroulée dans un climat de fraternité a enregistré la participation d'Ano Oswald, Issouf Doumbia, Beugré Djoman Nestor, et d'Agbahi Félicien respectivement sous-préfet, député, maire de Bingerville et proche collaborateur du président de la République.

Agbo Honoré chef d'Akouè-Djinmè du nom originel de ce village, s'est dit très sensible à cette démarche du ministre. « Nous sommes très touchés par cette initiative. Nous demandons pardons à l'administration et surtout au chef de l'état ainsi qu'à son épouse. Nous sommes disposés à entretenir de bons rapports avec l'administration comme nous l'avons toujours fait », rassura cet ex-directeur du domaine urbain aujourd'hui à la retraite.

La visite dite du pardon et de la réconciliation a eu lieu, le vendredi 14 avril 2017, dans ce village-quartier à Bingerville. Cette rencontre, il faut le rappeler, est consécutive à un litige foncier portant sur une superficie de 400 hectares et ayant opposé l'an dernier, l'administration à cette communauté villageoise.

Claude Isaac Dé ministre de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme a rendu visite à la chefferie d'Adjamé-Bingerville afin d'aplanir les différends et œuvrer avec elle pour le développement de la localité.

