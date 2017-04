Sénégal: Université du Notariat d'Afrique - Dakar abrite la 12éme édition

Cette douzième université annuelle du Notariat d'Afrique sera un moment d'échanges entre des pratiques différentes, une confrontation des législations différentes etc.... Une des innovations de cette 12ème université sera la co-animation en binôme des différents thèmes inscrits à l'ordre du jour de la réunion. Il y aura un aspect théorique : Revue de la législation et des textes et un aspect pratique très important a révélé Me Moussa Ka, le secrétaire général de la chambre des notaires du Sénégal.

Plus de 350 participants issus de 17 des 19 pays membres de la Commission des Affaires Africaines Francophones sont attendus au King Fahd Palace pour les besoins de la 12ème université du notariat africain. Mahmadou Aly Touré, le Président de la Chambres des Notaires du Sénégal, a exprimé lors de la conférence de presse annonçant l'évènement la satisfaction de son organisation par rapport à la participation massive des Notaires à cette Université. Cela témoigne selon Me Touré qu' « ils ont compris que leur formation ne devait pas s'arrêter au jour de leur prestation de serment ».

