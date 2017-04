Togo: Raouf Akanga dit ce qui l'a empêché d'être premier

Si la quatrième étape du 26ème tour cycliste a été remportée ce vendredi le Belge Wangheluwe Seppe. aux dépends de Raouf Akanga, ce dernier pense que c'est un faux pas qui lui coûté la première qu'il voyait devant lui d'à peine 100 mètres.

J'étais à 1 kilomètres de l'arrivée j'étais sorti du peloton et je ne savais pas que le Belge était dans ma loupe et qiand je l'avais vuc'était à 100 mètres de l'arrivée, c'était trop tard, j'étais à bloc et je ne pouvais rien faire », regrette le coureur togolais Akanga. En conséquence, a-t-il tristement poursuivi, « je ne pouvais que me contenter de la deuxième place malheureusement ».

Cependant, Raouf Akanga se réjouit de ses scores crescendo ; il était 5ème jeudi et ce vendredi, il est 2ème. « Je suis très content car il y a de cela deux jours j'étais sur le point d'abandonner carrément le tour ; j'avais chuté à 65 km/h contre un rocher et je ne savais pas si je pouvais continuer. Mais, je remercie de m'avoir permis de continuer la course », s'est-il réjoui.

Et dans cette euphorie, l'espoir togolais rassure une fois le peuple togolais que « la bataille continue » et par conséquent, « je vais me battre jusqu'au dernier souffle »a-t-il conclu.