Sénégal: Mankeur Ndiaye préconise la mobilisation des acteurs pour "une croissance verte"

Cet accompagnement se fera par un appui à l'élaboration et à la mise en œuvre de stratégies de réduction de la pauvreté, d'inclusion sociale, de durabilité environnementale et de croissance économique, a-t-il dit.

Leurs conséquences constituent "une injustice" en ce sens qu'elles affectent plus sévèrement les populations les plus démunies de la planète, a t-il souligné.

Mankeur Ndiaye a invité cette organisation à œuvrer à "la mobilisation des acteurs pour l'adoption de nouveaux modes de production fondés sur une vision éclairée et toujours consolidée d'un monde résilient avec une croissance verte, inclusive et forte".

"Il appartient à l'Institut mondial pour la croissance verte, grâce à une démarche et à des choix pertinents, d'œuvrer pour le renouvellement de la pensée autour d'un modèle de développement adéquat", a-t-il dit lors de la signature de l'accord de siège entre le Sénégal et le Global green growth institute.

