Cameroun: ONU, Commission économique pour l'Afrique (CEA) - Vera Songwe succède à Carlos Lopes à la tête de la structure

Promoteur de la startup Will & Brothers, il vient de lever les fonds d'un montant de 124 millions de FCFA. Plus »

Le nouveau secrétaire exécutif de la CEA des Nations Unies, et secrétaire général adjoint des Nations Unies, est aussi membre de l'African Leadership Network (ALN) et analyste à la Brookings Institution. La Camerounaise, ajoute-on, a eu l'insigne honneur de faire partie de l'équipe de neuf experts sollicités il y a quelques mois, par le président rwandais Paul Kagamé, afin de travailler à la réforme de l'Union africaine.

En 1998, Vera Songwe qui intègre la Banque mondiale, où elle a effectué l'essentiel de sa carrière, a d'abord enseigné à l'université de Californie du Sud et travaillé à la Banque de réserve fédérale de Minneapolis (Etats-Unis d'Amérique). D'une aura inquantifiable dans les milieux économiques et financiers du monde, Vera Songwe siège au conseil d'administration de la fondation du multimilliardaire nigérian Tony Elumelu, propriétaire de la multinationale bancaire UBA.

Celle qui jusqu'ici était directrice du bureau Afrique de l'Ouest et centrale de la Société financière internationale (Sfi), une expansion de la Banque mondiale, est depuis le 13 avril dernier, Secrétaire exécutif de la CEA des Nations Unies, et secrétaire général adjoint des Nations Unies.

