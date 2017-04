Sud-Soudan: Le PAM condamne le meurtre de trois porteurs travaillant pour l'agence à Wau

"Nos sympathies et nos condoléances vont à leurs familles. Leur dévouement ne sera pas oublié et nous demandons aux autorités sud-soudanaises de faire en sorte que les responsables de cette violence indescriptible rendent des comptes pour leurs actes", a-t-elle ajouté.

Les trois hommes - Daniel James, Ecsa Tearp et Ali Elario, tous ressortissants du Soudan du Sud - auraient été tués lundi alors qu'ils essayaient de se rendre dans un entrepôt du PAM où ils travaillaient comme porteurs. Deux sont morts des suites de blessures causées par des coups de machette et le troisième a été abattu, a précisé l'agence onusienne dans un communiqué de presse.

