Afrique: Le président Adama Barrow en visite officielle à Brazzaville

S'agissant de la situation politique dans son pays, notamment en ce qui concerne l'organisation réussie des élections législatives, le nouveau président gambien a dit qu'il ne ménagera aucun effort pour répondre aux attentes de la population. « Nous nous battons pour la démocratie et nous pensons que nous ne pouvons pas changer de calendrier », a-t-il assuré. « Nous nous sommes engagés pour la démocratie et le changement et à ce titre, nous n'avons donc pas d'autres choix que de maintenir ce qui avait été décidé », a souligné Adama Barrow, qui a eu dans la soirée, un tête-à-tête avec le président Denis Sassou N'Guesso.

Adama Barrow a souligné que l'expérience des autorités congolaises peut effectivement aider les Gambiens à se réconcilier. « Je pense que le Congo est un bon exemple et pourrait aider dans le sens où ce pays a vécu une situation quelque peu similaire à celle de la Gambie », a-t-il relevé, précisant que cela « pourra l'aider à faire face à un certain nombre de choses ».

