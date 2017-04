Maroc: Coupe CAF - Le FUS Rabat pour confirmer face au MAS de Fès

Une semaine après les matchs aller, la manche retour des barrages de la Coupe CAF se tient ce weekend. Ce samedi, le FUS Rabat, en bonne posture après avoir pris l'avantage face au Mas de Fès, va tenter de consolider son avance. Pour les R'batis, bien plus que de défendre l'acquis du but face à une équipe qui sur le plan national évolue à un étage inférieur, il s'agira d'aller vers l'avant et de chercher les poteaux adverses, un exercice que les joueurs du FUS, toutes compétitions confondues, ont très peu réussi, surtout lorsqu'ils étaient de sortie. Walid Regragui et ses hommes, même devant plus petit que soi, auront fort à faire pour chercher une qualification qui sauverait une saison jusque-là décevante, loin, bien loin de sa précédente où ils avaient pour une fois été sacrés champions du Maroc.

Loin de la tête du classement de la Botola et disqualifié de la Ligue des Champions d'Afrique, le club rbati n'a pas droit à l'erreur. Toutefois, le coach du FUS, demeure très inquiet après la vague de blessures qui a touché ses poulains. Le champion du Maroc compte actuellement plus de six joueurs blessés, auxquels s'ajoutent Abdeslam Benjelloun et Nayef Aguered, suspendus pour ce match. Walid Regragui a déclaré à le360 que « cela fait partie des plaisirs du métier, trouver des alternatives pour décrocher le ticket qualificatif à la phase de poules de la Coupe CAF, face à une équipe très solide. »

La rencontre sera sans doute une finale avant l'heure pour les deux clubs marocains, anciens vainqueurs de la Coupe de la CAF (FUS en 2010), (MAS en 2011).