Afrique: Coupe CAF - Le Horoya AC avec un moral d'acier à Tanger

« Nous savons que ça va pas être un facile pour, mais avec nos expertises et la somme de nos expériences nous pourrons vaincre Tanger, dans le groupe tout le monde est motivé pour cet objectif noble, je crois qu'on ne va pas décevoir ces personnes qui nous croient et qui nous soutiennent. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est impératif de gagner ce match pour entrer en force dans les annales du Horoya mais aussi du football en Guinée. Moi j'ai eu la chance de jouer en 2009 dans le tournoi UEFOA qu'on avait remporté à Lomé. Tout cela me motive encore davantage d'être parmi ceux-là qui pourront dire qu'ils ont fait accéder le HAC dans la phase de poules de cette Coupe de la CAF », a pour sa part déclaré Ben Youssouf Camara.

Le club guinéen, aujourd'hui à la recherche d'un lustre d'antan, cet ogre africain parmi les ogres du continent part en cette soirée de samedi au Grand stade de Tanger avec les faveurs des pronostics. Fort de son expérience et de ses deux buts acquis lors d'une première mi-temps où l'IRT a été pris à froid, sûr qu'il les défendra corps et âme.

Le Horoya AC ira chercher sa qualification pour la phase des poules de la Coupe CAF ce samedi à Tanger lors de la manche retour. Eliminé de la CAF Ligue des Champions et reversé au stade des barrages de la Coupe CAF, le Horoya a dominé l'IR Tanger dimanche dernier à Conakry. Une victoire (2-0) que le Horoya devra défendre au match retour. Un nul suffira au bonheur des rouge et blanc qui s'ouvriront ainsi les portes de la phase de poule de la Coupe de la CAF.

