Maroc: Quatrième journée retour du championnat national d'Excellence

A Rabat, la salle Bouanane sera le cadre du derby des Riverains qui mettra aux prises le FUS avec le leader, l'ASS. Le match aller avait tenu toutes ses promesses puisque les deux formations avaient livré une partie d'un haut niveau technique qui avait surpris tous les observateurs de la balle au panier. La rencontre de ce samedi ne devrait pas déroger à la règle car les Slaouis sont invincibles depuis le coup d'envoi du championnat. Il convient de signaler en dernier lieu que dans le cadre de la mise à jour du calendrier du championnat, le match comptant pour la onzième journée aller entre le KACM et le FUS s'est soldé mercredi dernier par une précieuse victoire des Marrakchis sur la marque de 85/79, ce qui les a propulsés à la sixième place avec 20 points devançant ainsi la RST et le FUS (17pts) et le KAC (16pts).

L'ASFAR, après son succès éclatant à Casablanca devant le WAC sur la marque de 73/75, effectuera un périlleux déplacement à Fès pour jouer le MAS dans la salle 11 Janvier. Pour rappel, le match aller s'est soldé par la victoire des Militaires (71/68). A la lecture de ce résultat, on pourra prévoir que la rencontre de ce week-end sera très disputée et difficile à pronostiquer compte tenu de la force des protagonistes.

