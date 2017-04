Maroc: Les services voix 2G et 3G affichent un taux moyen de réussite supérieur à 95%

Pour les axes autoroutiers et les routes nationales, des améliorations de la QoS sont relevées par rapport aux campagnes de 2015 et nécessitent des améliorations supplémentaires en raison de l'importance de ces axes, estime l'ANRT.

Pour le service voix 2G, le taux moyen de réussite s'est établi à 96,71% dans les villes, 95,78% dans les autoroutes, 94,55% dans les routes nationales et à 90,09% dans les axes ferroviaires, précise l'ANRT qui vient de publier les résultats de la dernière campagne d'évaluation de la qualité de service (QoS) offerte par les réseaux des opérateurs mobiles (2G/3G) de télécommunications, menée entre octobre et novembre 2016.

Le taux moyen de réussite global pour les services voix 2G et 3G a atteint respectivement 95,78% et 96,87%, pour tous les sites concernés durant la période du 15 octobre au 07 novembre 2016, selon l'Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT).

