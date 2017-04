Afrique: Coupe CAF - CS Sfaxien rejoint la phase des poules

Le groupe pharmaceutique Sanofi et les Laboratoires Médis ont confirmé, vendredi à Dakar, le rachat… Plus »

Cet avantage des joueurs de Clausen en première période a mis fin aux espoirs des joueurs du Rail Club qui ont éprouvé beaucoup de difficultés à rééditer une seconde période aussi dangereuse. En seconde période, le représentant tunisien à la Coupe CAF a repris le contrôle du jeu et géré son match sans pression. A quelques minutes de la fin, Karim Aouadhi a raté un penalty mais il est parvenu à reprendre la balle et battre le portier de Kadiogo, doublant la marque pour son équipe.

Le Club Sportif Sfaxien s'est qualifié pour la phase de poules de la Coupe CAF après sa victoire, vendredi soir au stade Taieb Mhiri, face au Rail Club de Kadiogo. Les Tunisiens se sont imposés sur le score de 2 buts à 0 face aux Burkinabé. Vainqueurs 2 à 1 à Ouagadougou, les joueurs de Clausen ont très bien débuté la seconde manche en ouvrant le score dès la cinquième minute grâce à une tête de Maher Hannachi. A partir de la 10ème minute et jusqu'à la fin de la première période, les sfaxiens ont terriblement souffert avec plusieurs grosses occasions pour les burkinabés. Les visiteurs ont avancé d'un cran et posé beaucoup de problèmes à la défense de Sfax qui a, tout de même, réussi à préserver son avance.

