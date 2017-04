Maroc: Coupe CAF - Le MAS de Fès prêt à faire tomber le FUS Rabat

Les regards se tournent vers le choc des 16es de finale retour de la Coupe CAF entre le MAS de Fès et le FUS de Rabat. Au Complexe sportif de Fès, c'est de l'indécis qui nous attendra ce samedi quand le MAS recevra le FUS en match retour. A l'aller, à Rabat, le FUS l'avait laborieusement emporté (2-1) et in extremis sur un penalty. La rencontre est très attendue entre les deux clubs marocains.

La qualification à la phase de poules de la Coupe CAF demeure l'unique enjeu du FUS et l'un des objectifs importants du MAS après celui de son retour à la première division. C'est peut-être là, un signe du destin car le MAS se retrouve mieux dans l'adversité dès lors que le challenge est difficile. La situation aujourd'hui présente un défi moindre à relever pour un groupe bien plus à l'aise quand il joue dans la cour des grands. Les Fassis sont tout à fait capables d'une "remontada" à valeur du minimum indispensable, un seul but d'inscrit sans en encaisser.

Le MAS est privé de l'un de ses joueurs piliers, l'Ivoirien Djeje Guiza. Il a été blessé lors de la rencontre face au Mouloudiya d'Oujda. Les examens médicaux ont indiqué qu'il souffre d'une déchirure musculaire. Toutefois, Guiza a repris les entraînements cette semaine, mais sa présence face au FUS demeure incertaine pour ce duel maroco-marocain comptant pour les barrages retour de la Coupe CAF.

« Tout joueur aura une grande envie de disputer une telle rencontre. Je veux jouer mais il ne faut pas que je risque la blessure. Ma présence dépendra de l'état de ma blessure la veille du match. Mes coéquipiers, quant à eux, sont concentrés, chacun sait ce qui l'attend, nous sommes prêts pour cette rencontre face au FUS », a déclaré Djeje Guiza au 360.