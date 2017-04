Maroc: Marrakech-Safi dispose "d'un très fort potentiel" pour l'énergie solaire

Cette conférence scientifique a été marquée par la présence de plusieurs personnalités et d'étudiants marocains et africains.

Pour sa part, le vice-président de la région Centre-Val de Loire en France, Benoit Faucheux, a mis en exergue la politique régionale en matière d'énergies renouvelables et l'expérience énergétique de la région, ainsi que les objectifs et les orientations (2008-2020) en matière énergétique dans la région.

"Marrakech-Safi constitue une région centrale dans le Royaume qui a beaucoup à gagner en utilisant des énergies renouvelables et en développant des systèmes et de nouvelles solutions, à savoir les solutions des villes intelligentes, soit des réseaux intelligents (Smart Grid)", a-t-il expliqué.

Dans ce cadre, M. Ikken a fait savoir que la région Marrakech-Safi dispose de potentialités considérables en la matière et d'un emplacement parfait qui lui permet de profiter au mieux pour développer des petites villes antennes, comme Benguerir, et des concepts pilotes au niveau de la région.

"Avec plus de 1303 heures d'ensoleillement par an et un rayonnement de plus de 6 KW/m2/jour, la région a bénéficié de la mise en place de la première plateforme de test et de recherche pour l'énergie solaire", a souligné M. Ikken, qui intervenait au colloque sur les énergies nouvelles dans les politiques régionales, organisé par l'Université Privée de Marrakech (UPM).

La région de Marrakech-Safi dispose d'"un très fort potentiel" pour l'énergie solaire car plus de la moitié de la surface de la région "peut être exploitée pour des projets solaires", a affirmé, jeudi à Marrakech, le directeur général de l'Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN), Badr Ikken.

